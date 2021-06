Ginnastica ritmica oggi, Europei 2021: orari, tv, programma, streaming, italiane in gara 12 giugno

Oggi sabato 12 giugno proseguono gli Europei 2021 di ginnastica ritmica. A Varna (Bulgaria) vanno in scena le Finali del concorso generale: in mattinata toccherà alle migliori 24 individualiste, nel pomeriggio spazio ai gruppi che faranno il loro esordio in questa rassegna continentale (non era previsto il turno di qualificazione). Si preannuncia grande spettacolo e si assegnano le medaglie in quelle che sono le uniche gare presenti anche alle Olimpiadi, visto che le Finali di Specialità non sono inserite nel programma a cinque cerchi.

L’Italia sogna in grande. Le Farfalle sono pronte per battagliare nei due esercizi in programma, sfidando come sempre Russia, Bulgaria, Bielorussia, Israele, Azerbaijan in una contesa davvero di fuoco a poco più di un mese da Tokyo 2021. Sofia Raffaeli spera di ottenere un buon risultato nell’all-around riservato alle individualiste, dove le gemelle Dina e Arina Averina sono pronte per volare in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming e le italiane in gara oggi (sabato 12 giugno) agli Europei 2021 di ginnastica ritmica. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 12 GIUGNO:

09.00-14.00 All-around individuale, Finale

15.30-18.40 All-around per gruppi, Finale

EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurovision Sport TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI GINNASTICA RITMICA: ITALIANE IN GARA OGGI

GRUPPO: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean)

INDIVIDUALISTE: Sofia Raffaeli

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli