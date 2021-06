Francia-Germania oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

I Campionati Europei 2021 di calcio maschile entrano finalmente nel vivo quest’oggi, martedì 15 giugno, con il primo vero scontro diretto tra due delle principali favorite per il titolo continentale. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si sfidano infatti Francia e Germania in un incontro valevole come prima giornata del gruppo F.

Comincia dunque il “girone della morte”, in cui figurano ben tre candidate alla vittoria finale del calibro di Germania, Francia e Portogallo oltre ad una squadra di livello nettamente inferiore come l’Ungheria. Stasera va in scena il primo big match del raggruppamento, che potrebbe già dire molto sulla bagarre per la qualificazione agli ottavi. Ricordiamo che avanzano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze (su 6 gruppi).

Il match tra Francia e Germania, previsto stasera a partire dalle ore 21.00, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 (in chiaro) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-GERMANIA

MARTEDÌ 15 GIUGNO

Ore 21.00 Francia-Germania (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV)

PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz

Foto: Lapresse