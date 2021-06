Lando Norris cerca conferme nel Gran Premio d’Austria, nona prova del Mondiale F1 2021 che si terrà questo week-end in quel di Spielberg. Il britannico ha colto il quinto posto nella corsa di settimana scorsa, la prima delle due previste nel circuito di proprietà della Red Bull.

Il compagno di box di Daniel Ricciardo si prepara a battagliare con le Ferrari, dirette avversarie nella lotta per il terzo posto nella graduatoria costruttori. Il portacolori della casa di Woking ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “La Ferrari sta avendo tanti alti e bassi. Non è che siano in difficoltà ad ogni gara. Penso che il Paul Ricard sia stato particolarmente negativo per loro”.

L’ex campione di F3 ha continuato dicendo: “La Ferrari è la nostra più grande minaccia al momento. Stiamo ancora lavorando duramente, ecco perché non stiamo dando nulla per scontato. Dobbiamo ancora continuare a migliorare la macchina, una volta che avranno messo insieme potranno stare facilmente davanti a noi su ogni su ogni circuito”.

Norris ha chiuso dicendo: “Hanno una buona macchina. Per certi versi si potrebbe dire che hanno una vettura migliore della nostra in certe piste e situazioni. In altre condizioni anche noi riusciamo ad essere molto competitivi”.

FOTOCATTAGNI