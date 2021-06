F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Azerbaijan. A Baku si aspetta ancora la prima vittoria

Domenica si disputerà il sesto atto dell’edizione 2021 del Mondiale di Formula Uno. Si correrà il Gran Premio di Azerbaigian. Andiamo dunque a scoprire i precedenti della Ferrari sul tracciato cittadino di Baku, dove il Cavallino Rampante deve ancora festeggiare la vittoria. Da queste parti si è corso quattro volte, ma una Rossa non è ancora riuscita a passare per prima sotto la bandiera a scacchi.

Nel 2016 la Scuderia di Maranello non è competitiva per il successo. Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen scattano dalla seconda fila, ma non hanno modo di competere con la Mercedes di Nico Rosberg, che domina la scena. Vettel comunque si attesta in seconda posizione, mentre Räikkönen si deve accontentare della quarta piazza.

Anche nel 2017 i due alfieri del Cavallino Rampante partono in seconda fila, ma al via si verifica un incidente tutto finlandese tra Kimi e Valtteri Bottas. Seb si mette a contendere il successo a Lewis Hamilton, ma quando il britannico frena improvvisamente in rettilineo durante una safety car, il tedesco tampona l’inglese, danneggiando il suo musetto. Furibondo, il teutonico si affianca alla Mercedes e tira una ruotata all’avversario! L’accaduto gli costa una penalità che, alfine, lo relega al quarto posto.

Nel 2018 in qualifica la SF71H è la vettura migliore in assoluto. Vettel realizza la pole position, mentre Räikkönen dopo essere stato il più rapido in Q1 e in Q2 commette un brutto errore nel Q3 che lo relega in terza fila. Alla partenza il tedesco si pone al comando, ma il gioco delle safety car gli dice male, perché dopo una neutralizzazione Seb si trova alle spalle di Bottas. Alla ripartenza il tedesco attacca il teutonico, ma finisce lungo e perde posizioni. Dopodiché il nuovo battistrada è vittima di una foratura. Così Hamilton si trova la vittoria servita su un piatto d’argento, mentre Kimi conclude secondo e Sebastian quarto.

Nel 2019 le Rosse non possono contrastare lo strapotere delle Mercedes, così Vettel si deve accontentare della terza piazza sia in qualifica che in gara, mentre Charles Leclerc chiude quinto dopo essere partito nono a causa di un errore nella giornata di sabato.

I NUMERI DELLA FERRARI SULLA PISTA DI BAKU (4 EDIZIONI)

VITTORIE: 0

Va sottolineato come, nella storia della Formula Uno, il Gran Premio di Azerbaigian sia uno dei pochi a non essere mai stato vinto dalla Ferrari. Va da sé che ci sono Paesi dove la Scuderia di Maranello ha un bilancio ben peggiore, come per esempio la Russia (0 su 7) e soprattutto il GP di Abu Dhabi (0 affermazioni in 12 anni).

POLE POSITION: 1

1 Sebastian Vettel (2018)

GIRI PIU’ VELOCI: 2

1 Sebastian Vettel (2017)

1 Charles Leclerc (2019)

PODI: 3

2016 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

I PRECEDENTI DEI PILOTI FERRARI A BAKU

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 6°

2019 (FERRARI) – 5° [GPV]

CARLOS SAINZ Jr.

2016 (TORO ROSSO) – Ritirato

2017 (TORO ROSSO) – 8°

2018 (RENAULT) – 5°

2019 (MC LAREN) – 7°

Foto: La Presse