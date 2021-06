Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 21 giugno

Oggi, lunedì 21 giugno, giornata importante negli Europei 2021 di calcio. Si concluderanno gli incontri del Gruppo B e del Gruppo C e i riscontri avranno un peso.

Alle ore 18.00, si affronteranno Olanda e Macedonia del Nord e Ucraina e Austria. Scontri che delineeranno il quadro del raggruppamento. Un girone che riguarda da vicino l’Italia già qualificata agli ottavi dal momento che la seconda classificata di questo gruppo affronterà gli azzurri.

Alle ore 21.00, di scena il Belgio contro la Finlandia (IN CHIARO su Rai1) e la Russia contro la Danimarca, con i Diavoli Rossi già certi del passaggio di turno, ma desiderosi di concludere nel migliore dei modi questa prima parte della rassegna continentale.

Di seguito il programma di incontri e come guardarli in tv:

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI CALCIO IN TV

Lunedì 21 giugno

18.00 Macedonia del Nord vs Olanda – Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

18.00 Ucraina vs Austria – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

21.00 Finlandia-Belgio – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su RaiPlay, su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

21.00 Russia-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

Foto: LaPresse