Roberto Mancini ha operato un cambio nella rosa dell’Italia in vista degli Europei. Il CT della Nazionale ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio di Stefano Sensi: il centrocampista dell’Inter ha accusato un risentimento muscolare durante l’ultimo allenamento a Coverciano ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il nerazzurro, che in stagione ha disputato soltanto quattro partite da titolare perché tormentato da continui problemi fisici, lascerà il ritiro di Coverciano.

Il sostituito è Matteo Pessina. L’atalantino, protagonista di un’ottima annata agonistica, è rientrato in gioco, alla vigilia dell’amichevole contro la Repubblica Ceca (domani, ore 21.00 a Bologna). L’Italia farà il suo esordio nella rassegna continentale il prossimo 11 giugno (ore 21.00), quando allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la sfida contro la Turchia.

Il CT aveva spiegato in conferenza: “Lasciarlo fuori è stata una scelta dolorosa ma non solo la sua esclusione è stata dura, non è stato semplice per nessuno“. Il centrocampista dell’Atalanta era rimasto in ritiro come riserva di Verratti e Sensi, considerando le precarie condizioni fisiche dei due titolari. Oggi ha ricevuto la lieta notizia.

Foto: Lapresse