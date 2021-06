Europei calcio 2021, le possibili rivelazioni: la Polonia di Lewandowski e la Turchia potrebbero stupire

Il conto alla rovescia sta per scadere e l’inizio degli Europei 2021 di calcio è sempre più vicino. L’11 giugno, con la sfida tra Italia e Turchia allo Stadio Olimpico di Roma, si darà il via alle danze e le attese non mancano in casa azzurra per fare il meglio possibile, pur non partendo coi favori del pronostico rispetto a squadre come Francia, Germania, Belgio, Inghilterra e Portogallo. La domanda che ci si pone è: quali saranno le possibili sorprese della rassegna continentale?

Escludendo per la loro tradizione compagini come proprio l’Italia, l’Olanda e la Croazia, alcune squadre non di primissima fascia che potrebbero stupire sono la Turchia, la Danimarca e la Polonia. I turchi, contro cui si confronteranno gli azzurri, sono una squadra completa con giocatori sia forti fisicamente che tecnicamente: i riferimenti principali sono Burak Yılmaz del Lille in avanti e Hakan Çalhanoğlu del Milan a centrocampo. Pertanto sarà una formazione da osservare con attenzione e già il confronto con la Nazionale di Roberto Mancini potrebbe dare delle indicazioni sulle proprie possibilità.

Per quanto concerne i danesi, inseriti nel Gruppo B, non si vuol prefigurare una replica di quanto accaduto nel lontano 1992 però il roster è decisamente interessante: Martin Braithwaite e Kasper Dolberg i riferimenti offensivi; Christian Eriksen la mente del centrocampo; Kasper Schmeichel a guidare il reparto difensivo tra i pali. Come detto per la Turchia, anche in questo caso c’è un bel mix tra tecnica e fisicità.

A completare il quadro i polacchi guidati da un Robert Lewandowski che anche con la maglia della sua selezione vuole togliersi delle soddisfazioni. Una squadra annoverante anche calciatori validi come Piotr Zieliński e Wojciech Szczęsny capaci di fare la differenza nei propri ruoli. Sarà poi il campo a stabilire i rapporti di forza, ma probabilmente la condizione atletica sarà un fattore discriminante ancor più delle qualità tecniche in un torneo di questo genere.

Foto: LaPresse