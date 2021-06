Concluso il primo giro di incontri di tutti i gironi degli Europei 2021 di calcio ci si può fare un’idea dei valori in campo e da questo punto di vista la Francia, campione del mondo, ha confermato la propria forza.

I transalpini, inseriti nel difficilissimo raggruppamento con Portogallo, Germania e Ungheria, hanno affrontato a Monaco di Baviera i tedeschi in un match che poteva avere già i crismi di un incontro a eliminazione diretta. Ebbene, la compagine allenata da Didier Deschamps ha impressionato per solidità e qualità, battendo sul proprio campo i teutonici grazie a un autogol di Hummels in una sfida che avrebbe potuto avere un differenziale più ampio, considerando i due gol annullati ai transalpini e un intervento molto dubbio del citato Hummels su Mbappé in area di rigore.

Francia che, ora come ora, ha gli stessi punti dei portoghesi (campioni d’Europa in carica), usciti vittoriosi dalla sfida di Budapest contro i magiari per 3-0, con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. Tuttavia, la sensazione che i transalpini siano superiori a CR7 e compagni e quindi abbiano buone possibilità per prevalere e chiudere in vetta al proprio raggruppamento.

In caso di successo, gli incroci della seconda fase potrebbero far sorridere Deschamps. La Francia potrebbe affrontare una delle migliori terze classificate dei Gruppi A, B e C a seconda delle varie combinazioni. Pertanto, squadre come Galles, Turchia, Finlandia, Danimarca, Ucraina e Austria potrebbero vedersela contro i Galletti.

In caso di successo, la selezione d’Oltralpe affronterebbe la vincente delle seconde classificate dei Gironi D-E e quindi verosimilmente una tra Svezia, Croazia, Slovacchia e Repubblica Ceca, considerando che Spagna e Inghilterra primeggino nei raggruppamenti, altrimenti questo quarto di finale assumerebbe un connotato ben diverso.

In caso di qualificazione alle semifinali, una rivale potrebbe essere o l’Italia di Roberto Mancini oppure il Belgio di Romelu Lukaku, mentre in Finale, oltre che incrociare una delle formazioni del proprio girone, Spagna e Inghilterra sono le principali indiziate.

Foto: LaPresse