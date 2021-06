A lato dell’incontro con la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, è intervenuto in maniera decisa sui Campionati Europei 2021 di calcio. Secondo l’ex numero uno della Banca centrale europea, infatti, potrebbero esserci novità a livello di finale della manifestazione continentale.

“Ho intenzione di adoperarmi perché non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente” le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Mario Draghi, quindi, si è imposto in prima persona a riguardo della eventualità di trasferire la finale dei campionati europei di calcio da Wembley a Roma, considerato l’aumento dei contagi da Covid-19 che si sono registrati nel Regno Unito nelle ultime ore.

Un intervento “a gamba tesa” per utilizzare il gergo calcistico, che potrebbe creare non pochi problemi a livello istituzionale, anche perchè questa presa di posizione va in pieno contrasto con l’attuale volere della UEFA che, invece, ha chiesto al Governo inglese di aumentare a 65.000 spettatori la capienza di Wembley per semifinali e finale.

Foto: Lapresse