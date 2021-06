Gli ottavi di finale sono giunti quasi alla chiosa in questi Europei 2021 di calcio. Nel primo turno della fase a eliminazione diretta della rassegna continentale le sorprese non sono mancate. Le uscite di scena, infatti, dell’Olanda contro la Repubblica Ceca e soprattutto della Francia campione del mondo contro la Svizzera hanno fatto decisamente rumore.

In questo contesto l’Italia, uscita vittoriosa con tanta sofferenza contro l’Austria (2-1 ai tempi supplementari), ai quarti di finale dovrà affrontare il Belgio, impostosi per 1-0 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo (campione d’Europa nel 2016). Un confronto molto complicato per gli uomini di Roberto Mancini che, da questo punto di vista, sperano di dar seguito alla tradizione.

Il bilancio vede gli azzurri avanti con 14 vittorie sui 22 incontri complessivi, rispetto alle 4 vittorie dei Diavoli Rossi e ai 4 pareggi. All’interno della competizione continentale le due formazioni si sono affrontate solamente 5 volte. Partite che sono finite con 2 pareggi, una vittoria del Belgio e 2 a a favore della Nazionale. L’ultimo incontro risale ai gironi di qualificazione di EURO 2016 e fu l’Italia allenata da Antonio Conte a prevalere per 2-0 con reti di Giaccherini e Pellè.

Qualora la selezione del Bel Paese superasse il Belgio, l’incrocio sarebbe con la vincente tra la Spagna e la Svizzera, con gli elvetici che gli italiani hanno già incontrato nel Gruppo A (netta vittoria per 3-0). La partita con i rossocrociati, ovviamente, sarebbe più alla portata dal momento che le Furie Rosse, dopo un inizio incerto, sembrano aver trovato il giusto ritmo e sono sempre una compagine molto difficile da affrontare.

Nell’altra parte del tabellone Repubblica Ceca e Danimarca si contenderanno un posto per la semifinale, mentre le sfide odierne Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina ci daranno il quadro completo dei quarti. Sulla carta, la partita tra inglesi e tedeschi potrebbe poi consentire alla vincente di raggiungere la Finale affrontando avversarie non impossibili, anche se in questa rassegna continentale si è già dimostrato che nulla sia scontato.

TABELLONE EUROPEI 2021

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno

Ore 18.00 Galles-Danimarca (0-4) – 1

Ore 21.00 Italia-Austria (2-1dts) – 2

Domenica 27 giugno

Ore 18.00 Olanda-Repubblica Ceca (0-2) – 3

Ore 21.00 Belgio-Portogallo (1-0) – 4

Lunedì 28 giugno

Ore 18.00 Croazia-Spagna (3-5 dts) – 5

Ore 21.00 Francia-Svizzera (7-8 dcr) – 6

Martedì 29 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Germania – 7

Ore 21.00 Svezia-Ucraina – 8

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio

Ore 18.00 Svizzera-Spagna – A

Ore 21.00 Belgio-Italia – B

Sabato 3 luglio

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Danimarca – C

Ore 21.00 Vincente 8-Vincente 7 – D

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio

Ore 21.00 Vincente A-Vincente B – 1

Mercoledì 7 luglio

Ore 21.00 Vincente C-Vincente D – 2

FINALE

Domenica 11 luglio

Ore 21.00 Vincente1-Vincente2

Foto: Lapresse