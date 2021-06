Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) ha concluso al quinto posto la cronometro odierna, settima tappa del Tour de Suisse 2021, ma al termine della sua fatica ha spiazzato tutti, spiegando che, nonostante il buon risultato, si senta ancora lontano dalla migliore forma in vista, soprattutto, dei Giochi Olimpici di Tokyo.

“C’è un miglioramento generale e ne sono felice – le sue parole riportate da Cyclingnews – ma questo non mi basta. Mi sono sentito un po’ meglio nel complesso, questa settimana. Non sono ancora al livello di cui avrò bisogno ai Giochi, però. Ma anche questo ha un senso. Se fossi già al top della forma, avrei gareggiato per la vittoria già qui. Dopo la prima crono avevo già sentito che c’era una buona base su cui costruire. Quella sensazione ora è più forte dentro di me”.

Dumoulin è tornato alle competizioni proprio al Tour de Suisse dopo aver preso una sorta di congedo dallo sport professionistico nel mese di gennaio. Ora il suo mirino è puntato sulla cronometro dei Giochi Olimpici di Tokyo. “Da una giornata come oggi prendo spunti differenti. Nell’ultimo chilometro ho fatto enorme fatica. Non riuscivo proprio ad andare avanti. Ho perso molto tempo in quel frangente. I primi chilometri della discesa dovevi pedalare forte, ma non potevo”.

Il corridore olandese prosegue l’analisi sulla sua condizione attuale: “Per me è importante fare più chilometri possibile con la mia bici da crono. Dopo la ricognizione di questa mattina, ne ero sicuro. Questa è l’opzione giusta per me. Con quella bici da crono riesco a esprimere la mia potenza nel migliore dei modi. Qui al Giro di Svizzera ho lavorato tanto sulla mia condizione fisica. Le due prove a cronometro sono andate bene e cerco di guardare con ottimismo alla kermesse nipponica”.

