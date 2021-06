L’UCI ha svelato quali saranno le gare che faranno parte del Women’s World Tour 2022, il massimo circuito mondiale del ciclismo femminile. La grande novità è indubbiamente il ritorno nel WWT del Giro Rosa. La gara a tappe nostrana, indubbiamente la più prestigiosa dell’universo del pedale rosa, infatti, era stata esclusa dal Women’s World Tour appena un anno fa.

Oltre al Giro Rosa, le altre gare del Bel Paese che faranno parte del massimo circuito mondiale saranno le due classiche di marzo, vale a dire la Strade Bianche, prova di apertura del Women’s World Tour, e il sempre ambito Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, una manifestazione storica e ricca di fascino.

Ovviamente, nel calendario del Women’s World Tour 2022 troveremo anche tutte le altre gare più prestigiose del panorama internazionale, dalle classiche delle Ardenne alla neonata Parigi-Roubaix femminile, passando per altre manifestazioni di rango eccelso come il Giro delle Fiandre e la Gand-Wevelge,

IL CALENDARIO DEL WOMEN’S WORLD TOUR 2022

05 Mar 2022 Strade Bianche

13 Mar 2022 Ronde van Drenthe

20 Mar 2022 Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio

24 Mar 2022 Oxyclean Classic Brugge-De Panne

27 Mar 2022 Gent-Wevelgem In Flanders Fields

03 Apr 2022 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres

10 Apr 2022 Paris-Roubaix Femmes

17 Apr 2022 Amstel Gold Race Ladies Edition

20 Apr 2022 La Flèche Wallonne Féminine

24 Apr 2022 Liège-Bastogne-Liège Femmes

05 May-07 May 2022 Tour of Chongming Island

13 May-15 May 2022 Itzulia Women

19 May-22 May 2022 Vuelta a Burgos Feminas

27 May-29 May 2022 RideLondon Classique

06 Jun-11 Jun 2022 Women’s Tour

01 Jul-10 Jul 2022 Giro d’Italia Donne

24 Jul-31 Jul 2022 Tour de France Femmes

06 Aug 2022 Postnord Vårgårda WestSweden TTT

07 Aug 2022 Postnord Vårgårda WestSweden RR

09 Aug-14 Aug 2022 Battle of the North

27 Aug 2022 GP Lorient Agglomération – Trophée CERATIZIT

30 Aug-04 Sep 2022 Boels Ladies Tour

08 Sep-11 Sep 2022 Ceratizit Challenge by La Vuelta

18 Oct 2022 Tour of Guangxi

Foto: Valerio Origo