Ciclismo, Ranking UCI (15 giugno): top-10 stravolta! Nizzolo 13mo, Italia sesta Nazione. Che voli di Ulissi e Pozzovivo

Serie di stravolgimenti importanti nella top-10 del ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Negli ultimi sette giorni sono andate in scena ben quattro piccole corse a tappe (Giro di Svizzera, Giro del Belgio, Giro di Slovenia, Giro di Occitania) che hanno mutato lo scenario alla vigilia della settimana riservata ai Campionati Nazionali. Lo sloveno Primoz Roglic conserva la prima posizione con 4781 punti, mentre il suo connazionale Tadej Pogacar si riporta in seconda posizione dopo aver vinto l’evento in Patria. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha così operato il sorpasso nei confronti del belga Wout van Aert.

Gli eccellenti risultati ottenuti in terra elvetica hanno permesso all’olandese Mathieu van der Poel e al francese Julian Alaphilippe di recuperare una piazza, issandosi rispettivamente al quarto e al quinto posto. A scivolare indietro di due gradini è stato così il colombiano Egan Bernal, fresco vincitore del Giro d’Italia che ora si trova in sesta posizione. Rilevante balzo in avanti dell’ecuadoriano Richard Carapaz, che ha recuperato cinque scalini e ora è quinto grazie al trionfo finale nel Giro di Svizzera. A completare la top-10 sono l’australiano Richie Porte (settimo, -1), lo spagnolo Alejandro Valverde (nono, stabile) e il russo Aleksandr Vlasov (decimo, -2).

Il nostro Giacomo Nizzolo perde tre posizioni ed esce dalla top-10: ora è 13mo, ma il velocista brianzolo è sempre il migliore degli italiani. Perde tre posizioni anche Damiano Caruso (il siciliano, secondo all’ultimo Giro d’Italia, è 18mo). Diego Ulissi ha guadagnato sei posizioni grazie alla bella vittoria nella penultima tappa in Slovenia, suo grande successo dopo aver affrontato la miocardite: il toscano ora è 33mo (+6). Perdono due posizioni a testa Sonny Colbrelli (45mo), Matteo Trentin (50mo), Davide Ballerini (52mo). Ancora più indietro Filippo Ganna (61mo, -3), Vincenzo Nibali (77mo, -1) e Giulio Ciccone (78mo, +2 grazie alla presenza in Occitania). Da segnalare gli enormi balzi in avanti di Domenico Pozzovivo (recuperate 629 posizioni, ora è 215mo grazie alla bella figura fatta in Svizzera) e di Matteo Sobrero (+558, ora è 275mo dopo un buon Giro di Slovenia).

L’Italia resta sesta nel ranking per Nazioni con 8.195, non così lontana dalla Gran Bretagna (8.250,6) che ha subito il sorpasso dalla Spagna (8.347). Belgio sempre al comando (11.004), la Slovenia si riprende il secondo posto (10.014) scavalcando la Francia (9.932). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 15 giugno (prossima revisione tra sette giorni esatti).

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4.781

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3.868

3. Wout van Aert (Belgio) 3.731

4. Mathieu van der Poel (Olanda) 2.521

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2.428

6. Egan Bernal (Colombia) 2.422

7. Richard Carapaz (Ecuador) 2.114

8. Richie Porte (Australia) 2.018

9. Alejandro Valverde (Spagna) 1.960

10. Aleksandr Vlasov (Russia) 1.930

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

13. Giacomo Nizzolo 1.583

18. Damiano Caruso 1.449

33. Diego Ulissi 1.167

45. Sonny Colbrelli 938

50. Matteo Trentin 870

52. Davide Ballerini 845

61. Filippo Ganna 751

77. Vincenzo Nibali 592

78. Giulio Ciccone 584

103. Andrea Pasqualon 418

109. Andrea Vendrame 399

111. Fausto Masnada 398

128. Matteo Fabbro 350

131. Luca Mozzato 339

133. Andrea Bagioli 338

138. Gianluca Brambilla 326

142. Mattia Cattaneo 317

153. Kristian Sbaragli 300

161. Jacopo Mosca 290

162. Alessandro De Marchi 286

168. Elia Viviani 275

190. Filippo Fiorelli 245

192. Alessandro Covi 242

203. Alessandro Fedeli 229

215. Domenico Pozzovivo 215

238. Alberto Bettiol 197

241. Luca Wackermann 193

248. Lorenzo Rota 189

260. Davide Cimolai 182

261. Fabio Felline 181,71

263. Lorenzo Fortunato 181

264. Edoardo Affini 180,33

275. Matteo Sobrero 172

294. Davide Formolo 157

294. Matteo Moschetti 157

299. Filippo Zana 154

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 11.004

2. Slovenia 10.014

3. Francia 9.932

4. Spagna 8.347

5. Gran Bretagna 8.250,6

6. Italia 8.195

7. Olanda 7.288

8. Colombia 7.155

9. Australia 6.827

10. Danimarca 6.518,6

Foto: Lapresse