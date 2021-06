Il ranking UCI è stato stravolto dal Giro d’Italia 2021. La classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internzionale ha subito dei veri e propri scossoni dopo la conclusione del Giro d’Italia e le modifiche sono state decisamente notevoli nell’aggiornamento pubblicato oggi (martedì 1° giugno).

Cambio al vertice del ranking per Nazioni, dove il Belgio riesce a scavalcare la Francia: 10.665 punti contro 10.471. La Slovenia resta in terza posizione (10.021), mentre l’Italia riesce a guadagnare soltanto una posizione: sesta piazza nonostante il secondo posto di Damiano Caruso in classifica generale al Giro d’Italia e le sette vittorie di tappa. Il Bel Paese vanta 7.846 punti, appena due in meno della Gran Bretagna (salvata dal terzo posto di Simon Yates) e 106 in meno della Spagna (7952). Gli azzurri sono riusciti a scavalcare l’Olanda (6839) e mantengono un bel vantaggio nei confronti della Colombia (6827).

Non cambia il podio della classifica individuale: lo sloveno Primoz Roglic conserva il primato con 4.886 punti. Il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna è ormai in testa da 7 mesi e mantiene oltre 900 punti di margine sul connazionale Tadej Pogacar, mentre il belga Wout Van Aert è terzo. Il colombiano Egan Bernal ha vinto il Giro d’Italia (con due successi di tappa) e ha rimontato 32 piazze: ora è quarto, dopo aver scavalcato il francese Julian Alaphilippe e l’olandese Mathieu van der Poel. Il russo Aleksandr Vlasov guadagna tre piazze grazie ai buoni risultati nella Corsa Rosa e sale in settima posizione, appena davanti allo spagnolo Alejandro Valverde, all’australiano Richie Porte e al francese Florian Senechal.

Il miglior italiano in classifica è Giacomo Nizzolo, che ha vinto una tappa al Giro d’Italia e ora è 13mo (è risalito di sette posizioni). Damiano Caruso, splendido secondo in classifica al Giro d’Italia, ha recuperato ben 60 posizioni e ora è 14mo. Bisogna scendere di parecchio per trovare altri italiani: Diego Ulissi 41mo (-14), Matteo Trentin 47mo (+1), Davide Ballerini 50mo (-1), Sonny Colbrelli (51+1), Filippo Ganna 57mo (-13, ha vinto due cronometro mentre l’anno scorso si impose in quattro tappe), Vincenzo Nibali 72mo (-19), Giulio Ciccone 81mo (+11, nonostante il ritiro), Fausto Masnada 91mo (-15), Andrea Vendrame 95mo (+27). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 1° giugno (prossima revisione tra sette giorni esatti).

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4.886

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3.918

3. Wout van Aert (Belgio) 3.811

4. Egan Bernal (Colombia) 2.479

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2.423

6. Mathieu van der Poel (Olanda) 2.381

7. Aleksandr Vlasov (Russia) 2.128

8. Alejandro Valverde (Spagna) 1.910

9. Richie Porte (Australia) 1.643

10. Florian Senechal (Francia) 1.560

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

13. Giacomo Nizzolo 1.523

14. Damiano Caruso 1.469

41. Diego Ulissi 992

47. Matteo Trentin 865

50. Davide Ballerini 834

51. Sonny Colbrelli 820

57. Filippo Ganna 751

72. Vincenzo Nibali 592

81. Giulio Ciccone 534

91. Fausto Masnada 446

95. Andrea Vendrame 442

104. Andrea Pasqualon 388

123. Luca Mozzato 349

125. Andrea Bagioli 338

129. Matteo Fabbro 330

134. Gianluca Bramilla 318

152. Kristian Sbaragli 295

158. Alessandro De Marchi 286

162. Jacopo Mosca 284

163. Elia Viviani 280

183. Alessandro Covi 242

185. Filippo Fiorelli 240

186. Davide Formolo 237

196. Alessandro Fedeli 229

225. Mattia Cattaneo 197

226. Alberto Bettiol 197

230. Luca Wackermann 193

238. Lorenzo Rota 189

254. Davide Cimolai 182

256. Lorenzo Fortunato 181

257. Edoardo Affini 180,33

262. Fabio Felline 178,71

269. Fabio Aru 172

287. Matteo Moschetti 157

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 10.665

2. Francia 10.471

3. Slovenia 10.021

4. Spagna 7.952

5. Gran Bretagna 7.848

6. Italia 7.846

7. Olanda 6.839

8. Colombia 6.827

9. Danimarca 6038,6

10. Australia 5.969

