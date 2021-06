L’UCI ha comunicato il calendario World Tour per la stagione 2022. Ci sono alcune novità importanti: il Tour de France e la Vuelta di Spagna dureranno 24 giorni e non 23 come di consueto. Le tappe saranno sempre 21, ma è stato concesso un giorno di riposo in più rispetto ai due tradizionali visto che entrambi i Grandi Giri scatteranno dall’estero (rispettivamente il 1° luglio e il 19 agosto, da Copenaghen e da Utrecht).

Il Giro d’Italia è in calendario dal 7 al 29 maggio. Tradizionale il piano delle Classiche Monumento: Milano-Sanremo il 19 marzo, Giro delle Fiandre il 3 aprile, Parigi-Roubaix il 10 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 24 aprile, Giro di Lombardia l’8 ottobre per chiudere la stagione europea. Ad aprire il calendario italiano sarà le Strade Bianche il 5 marzo, seguita dalla Tirreno-Adriatico (7-13 marzo).

Mondiali a fine settembre, non ancora inseriti in questo calendario. Ad aprire la programmazione sarà l’UAE Tour dal 20 al 26 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, a chiudere il Tour of Guangxi in Cina a ottobre inoltrato. Attenzione perché dovrebbero aggiungersi le gare in Australia e in Sudamerica a gennaio e febbraio, si attendono le ufficialità. Di seguito il calendario del World Tour 2022 di ciclismo.

CALENDARIO WORLD TOUR CICLISMO 2022

20-26 febbraio UAE Tour (negli Emirati Arabi Uniti)

26 febbraio Omloop Het Nieuwsblad (in Belgio)

5 marzo Strade Bianche (in Italia)

6-13 marzo Parigi-Nizza (in Francia)

7-13 marzo Tirreno-Adriatico (in Italia)

19 marzo Milano-Sanremo (in Italia)

23 marzo Brugge-De Panne (in Belgio)

25 marzo E3 Saxo Bank Classic (in Belgio)

21-27 marzo Volta Catalogna (in Spagna)

27 marzo Gand-Wevelgem (in Belgio)

30 marzo Attraverso le Fiandre (in Belgio)

3 aprile Giro delle Fiandre (in Belgio)

4-9 aprile Giro dei Paesi Baschi (in Spagna)

10 aprile Parigi-Roubaix (in Francia)

17 aprile Amstel Gold Race (in Olanda)

20 aprile Freccia Vallone (in Belgio)

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi (in Belgio)

26 aprile-1 maggio Giro di Romandia (in Svizzera)

1° maggio Eschborn-Frankfurt (in Germania)

7-29 maggio Giro d’Italia (in Italia)

5-12 giugno Giro del Delfinato (in Francia)

12-19 giugno Giro di Svizzera (in Svizzera)

1-24 luglio Tour de France (in Francia)

30 luglio Clasica San Sebastian (in Spagna)

30 luglio-5 agosto Giro di Polonia (in Polonia)

7-13 agosto Giro del Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo)

19 agosto-11 settembre Vuelta di Spagna (in Spagna)

21 agosto Classica di Amburgo (in Germania)

28 agosto Bretagne Classic (in Francia)

9 settembre GP Quebec (in Canada)

11 settembre GP Montreal (in Canada)

8 ottobre Giro di Lombardia (in Italia)

13-18 ottobre Tour of Guangxi (in Cina)

Foto: Lapresse