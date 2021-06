Canoa velocità, Europei Junior/U23 Poznan 2021: solo un equipaggio azzurro in finale, gli altri in semifinale

Sono cominciati quest’oggi a Poznan, in Polonia, gli Europei Junior/U23 2021 di canoa velocità: nella seconda sessione sono scesi in acqua altri nove equipaggi italiani, con soltanto un accesso diretto in finale.

Junior

Vanno in semifinale Marco Tontodonati e Francesco Poschetto nella gara di C2 500, con il loro 1’50”063 sono lontani due secondi dal terzo e ultimo posto per la finale diretta. Nella controparte donne Francesca Vigorito e Michela di Santo sono quinte in 2’15”770, lontane dalla qualificazione e dunque in semifinale. Nel K2 500 femminile è semifinale anche per Alice Franceschi e Margherita Valerosi, settime in 1’51”206 ma ad un secondo e mezzo dal terzo posto.

Si salva il K4 500 di Achille Spadacini, Andrea Magnatta, Luca Micotti e Federico Zanutta, che in 1’28”463 strappa il settimo e ultimo posto utile per le semifinali nella prima batteria. Stesso risultato in ambito femminile, con Laura Chiaberge, Margherita Valerosi, Stefania Stagni e Giada Rossetti che chiudono in 1’39”776.

U23

Finale per Mattia Alfonsi e Mykola Vykhodtsev nel C2 500: il loro 1’44”246 è abbastanza per il terzo posto che li porta direttamente all’ultimo atto. Elena Ricchiero e Meshua Marigo sono invece seste nella gara di K2 500, il loro 1’47”406 è ben lontano dal terzo posto della Polonia. Sesto posto anche per il K4 500 di Davide Franco, Dylan Paliaga, Riccardo Baldan e Alessio Soardo, in 1’22”160, mentre le ragazze (Sara Daldoss, Sara Vesentini, Meshua Marigo ed Elena Ricchiero) sono ultime nella loro batteria in 1’38”630.

Foto: Pier Colombo