Canoa velocità, Europei Junior/U23 Poznan 2021: sette equipaggi azzurri approdano in finale

Conclusa la mattinata di gare degli Europei junior e Under23 di Poznan, con molti equipaggi azzurri che si sono tolti il lusso di approdare alle finali per le medaglie. Ben sette imbarcazioni, cinque tra i junior e due nella seconda categoria, battente bandiera tricolore si giocheranno le medaglie continentali.

JUNIOR

Va direttamente in finale Achille Spadacini nel K1 500: il tempo di 1’42’’166 è il migliore della prima semifinale avanti al russo Semen Sitnikov e allo sloveno Jakob Stojanovic, volando così all’ultimo atto. Anche Sara Del Gratta si giocherà le medaglie nella gara femminile, grazie all’1’58’’496 che le concede il secondo posto. Con loro anche Francesca Vigorito e Michela Di Santo, terze nella semifinale del C2 donne 500 in 2’17’’043, Gabriele Duchini e Luca Gasparini, che vincono la loro semifinale del K2 1000 in 3’24’’550, e la coppia Alessandro Chiello-Filippo Poschetto, terzi nella semifinale del C2 1000 (3’50’’273)

Si chiude in semifinale l’Europeo di Jessica Schiff, che con il 2’22’847 della sua semifinale arriva solo al quarto posto. Finale B per Andrea Magnatta nel K1 1000: l’azzurro è lontano dalle posizioni per entrare nella gara delle medaglie e si accontenta del sesto posto in 3’44’’197. Fuori dalla finale il C2 500 uomini di Marco Tontodonati e Francesco Poschetto, quinti in 1’50’’096, molto più rammarico per Alice Franceschi e Margherita Valerosi nel K2 500: il loro 1’50’’106 è valevole solo per il quarto posto, a poco più di quattro decimi dalle ultime qualificate, la coppia lituana Glemzaite-Palisauskaite. Ottavo Edoardo Pontecorvo nella C1 1000, in 4’16’’587.

U23

Elena Ricchiero e Meshua Marigo accedono alla finale del K2 500: secondo posto nella prima semifinale di categoria con il tempo di 1’45’’300, dietro solo alle slovacche Mariana Petrusova-Lisa Gamsjager. Presenti all’ultimo atto anche Giulio Bernocchi e Luca Meneguolo nel K2 1000: gli azzurri vincono al fotofinish la loro batteria (3’17’’850) battendo i bielorussi Mikita Sanko e Raman Zakharanka.

Finale B per Martina Indiano nel K1 500: la ceca Anezka Paloudova, la spagnola Laia Pelachis e la bulgara Yoana Georgieva fanno gara a parte, l’azzurra si accontenta del sesto posto in 1’58’’136. La stessa Indiano fa anche peggio nella gara 1000, arrivando nona e ultima fermando il cronometro sul 4’24’’997.

Foto: Pier Colombo