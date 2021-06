Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga: niente finale per Ivaldi, Colazingari e Ceccon

L’ultima giornata di Coppa del Mondo di canoa slalom a Praga, Repubblica Ceca, non vedrà atleti italiani al via delle finali C1. Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Paolo Ceccon rimangono fuori dai primi dieci, salutando la compagnia in semifinale.

Rabbia soprattutto per Ivaldi, che è il primo degli esclusi in 101.83. Un tempo che, nonostante non sia tra i migliori, lo mantiene a lungo in top ten, fino a che Benjamin Savsek non lo taglia fuori. Colazingari chiude tredicesimo in 102.01, Ceccon è ventiduesimo in 108.15. Il miglior tempo è del polacco Kacper Sztuba, in 97.05, avanti allo statunitense Zachary Lokken (98.94) ed il britannico Adam Burgess (99.06). Sorprendenti le esclusioni dello slovacco Alexander Slafkovsky, sedicesimo in 102.51, e del greco Sideris Tasiadis, penalizzato dall’aver saltato la porta 5.

Fra le donne invece non c’era nessuna azzurra presente: l’inglese Mallory Franklin chiude in testa in 112.76, avanti alla ceca Tereza Fiserova (113.62) e all’austriaca Nadine Weratschnig (114.17). Con loro in finale ci saranno la tedesca Andrea Herzog (114.44), l’australiano Noemie Fox (115.98), la polacca Aleksandra Stach (116.03), la tedesca Elena Apel (116.38), l’australiana Jessica Fox (116.75), l’ucraina Viktoriia US (117.32) e la francese Angele Hug (117.37).

Foto: Pier Colombo