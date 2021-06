Canoa slalom, Coppa del mondo Praga 2021: Giovanni De Gennaro secondo nella C1 uomini dietro a Prskavec

La Coppa del Mondo di canoa slalom a Praga comincia con il sorriso per l’Italia. Giovanni De Gennaro torna a salire sul podio con il secondo posto nella gara C1, assaporando per qualche minuto un successo che manca da Tacen 2019.

Dopo il terzo posto della semifinale in 92.37, l’azzurro è sceso in acqua sicuro di potersi migliorare ancora e con una prova senza errore alcuno ha chiuso in 90.87, issandosi al primo posto provvisorio. Dopo di lui era il turno dei due migliori di giornata, i cechi Vit Prindis e Jiri Prskavec; il primo resta a contatto con l’italiano fino al tocco della porta 19 che lo fa finire indietro, mentre il numero 1 scende in maniera perfetta e chiude in 90.42, con 45 centesimi di vantaggio su De Gennaro. Il podio è completato dal francese Mathieu Biazizzo, in 92.01.

Quarto il britannico Joseph Clarke, in 92.54, avanti allo statunitense Michal Smolen (93.62) e allo slovacco Jakub Grigar (94.30). Soltanto settimo Prindis in 94.64, riuscendo a mettersi davanti lo spagnolo David Llorente (95.04), lo sloveno Petr kauzer (97.42) e l’altro ceco Vavrinek Hradilek (99.46).

La gara femminile è, un po’ a sorpresa, appannaggio della Polonia: a vincere è Klaudia Zwolinska, con il pettorale numero 17, che con il tempo di 100.58 sopravanza la compagna Natalia Pacierpnik, seconda in 102.49. Solo terza la campionessa in carica Jessica Fox, con l’australiana che paga i quattro secondi di penalità per i tocchi alle porte 7 e 9 (102.82), ma tiene dietro la sua rivale più pericolosa, la britannica Kimberley Woods, ai piedi del podio per un solo decimo. Quinto posto per la neozelandese Luuka Jones, a 17 centesimi dalla Fox, più lontane le altre: sesta la spagnola Maialen Chourraut (104.13) avanti alla tedesca Elena Apel (106.79), alla francese Camille Prigent (113.61), la ceca Antonie Galuskova (115.62) e all’altra tedesca Ricarda Funk, uscita fuori dal novero delle pretendenti al successo dopo aver saltato la porta 9 (156.20).

Foto: LaPresse