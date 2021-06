Calendario Europei 2021: tabellone dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv, date

Dopo le prime 36 partite della prima fase, gli Europei 2021 di calcio da sabato 26 giugno a domenica 11 luglio vedranno disputarsi i 15 incontri della seconda fase ad eliminazione diretta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari della fase ad eliminazione diretta degli Europei di calcio 2021.

Quattro degli ottavi di finale, compreso quello dell’Italia, e tutti gli ultimi sette incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play, mentre tutte le ultime 15 partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da comunicare) ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale di tutti gli incontri.

TABELLONE EUROPEI CALCIO 2021

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 26 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 1 – Galles-Danimarca (ad Amsterdam)

21.00 Ottavo di finale 2 – Italia-Austria (a Londra)

DOMENICA 27 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 3 – Olanda-Repubblica Ceca (a Budapest)

21.00 Ottavo di finale 4 – Belgio-Portogallo (a Bilbao)

LUNEDÌ 28 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 5 – Croazia-Spagna (a Copenaghen)

21.00 Ottavo di finale 6 – Francia-Svizzera (a Bucarest)

MARTEDÌ 29 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 7 – Inghilterra-Germania (a Dublino)

21.00 Ottavo di finale 8 – Svezia-Ucraina (a Glasgow)

VENERDÌ 2 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 1 – Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 5 (a San Pietroburgo)

21.00 Quarto di finale 2 – Vincente Ottavo 4 vs Vincente Ottavo 2 (a Monaco)

SABATO 3 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 3 – Vincente Ottavo 3 vs Vincente Ottavo 1 (a Baku)

21.00 Quarto di finale 4 – Vincente Ottavo 8 vs Vincente Ottavo 7 (a Roma)

MARTEDÌ 6 LUGLIO:

21.00 Semifinale 1 – Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 1 (a Londra)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO:

21.00 Semifinale 2 – Vincente Quarto 4 vs Vincente Quarto 3 (a Londra)

DOMENICA 11 LUGLIO:

21.00 Finale Europei calcio 2021 (a Londra)

PROGRAMMA TV E STREAMING

OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale di tutti i 15 incontri.

