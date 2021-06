Calcio, Marco Verratti sulla via del recupero: possibile impiego contro la Svizzera negli Europei 2021

Il conto alla rovescia sta per terminare e l’attesa è crescente. La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini si avvicina all’esordio della fase finale degli Europei con grande fiducia e voglia di imporsi.

La selezione tricolore, dopo il successo in amichevole contro la Repubblica Ceca (4-0), può vantare ben 27 risultati utili, con otto successi consecutivi nelle ultime otto partite disputate. Riscontri considerevoli da abbinare a un gioco di squadra ben orchestrato nel quale il centrocampo è il fiore all’occhiello. Pertanto, in vista del match inaugurale contro la Turchia dell’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, Mancini sta testando la condizione di tutti nel corso degli allenamenti per arrivare all’undici che affronterà il primo impegno nella competizione continentale.

Non sarà della partita, salvo sorprese, Marco Verratti. Il centrocampista del PSG sta continuando il suo lavoro a parte e la speranza del CT è quella di recuperarlo per il secondo incontro del girone: il 16 giugno contro la Svizzera. Verratti è una delle pedine più importanti dello scacchiere “Manciniano”, tenuto conto della sua visione di gioco e del numero di assist per i compagni di cui è capace. Pertanto, il suo ritorno potrebbe dare ulteriore slancio a un reparto già particolarmente competitivo.

Le perplessità, infatti, riguardano l’attacco e la difesa per via dell’assenza di uno stoccatore di rilievo internazionale e di un’anagrafe poco favorevole nel caso della coppia titolare di centrali (Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci).

Foto: LaPresse