Oggi pomeriggio è scattato il secondo turno del Girone C degli Europei di calcio: alle ore 15.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Ucraina e Macedonia del Nord, con gli ucraini che hanno vinto per 2-1, andando in rete per due volte nel primo tempo e resistendo nella ripresa al tentativo di rimonta degli avversari.

Nel primo tempo l’Ucraina va in gol nel volgere di 5′: al 29′ Karavaev serve Yarmolenko, che sblocca il risultato, poi al 34′ è invece lo stesso Yarmolenko a servire Yaremchuk per il 2-0. Al 39′ Pandev accorcia, ma il suo gol è annullato per fuorigioco, così si va al riposo sul 2-0.

Nel secondo tempo la Macedonia del Nord accorcia davvero: al 57′ Rapallini concede il rigore per l’intervento scomposto di Karavaev in area, Alioski va sul dischetto ma Bushchan respinge. Lo stesso Alioski però ribadisce in rete per l’1-2. Al minuto 84 invece è Malinovsky a farsi parare il penalty e così il punteggio non cambia più fino alla fine.

Con questo risultato l’Ucraina sale a quota 3 come l’Olanda e l’Austria, che si affronteranno questa sera, e così si rilancia in ottica passaggio del turno. Resta a quota zero invece la Macedonia del Nord, che appare vicina all’eliminazione.

