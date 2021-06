Tre vittorie, zero reti subite e tanto calcio spettacolo. La prima fase degli Europei per la Nazionale italiana è stata di pura esaltazione: la squadra di Roberto Mancini è stata sicuramente la migliore in tutti i gironi, stupendo il continente e lanciandosi al meglio verso l’eliminazione diretta.

Da Casa Azzurri l’intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina: “È l’Italia che sognavamo e che tutti i tifosi volevano. Collettivo e gioia nello stare insieme. Siamo protagonisti dentro ma anche fuori dal campo di gioco. Questa nazionale è un regalo per gli italiani dopo tanti mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti e affonda le sue radici in un percorso di tre anni, esaltante e supportato da tutti”.

Prosegue: “Abbiamo poi vinto la scommessa più grande, quella di riportare la gente allo stadio in sicurezza, un messaggio di speranza per il futuro del Paese. Un mese fa sembrava impossibile un risultato di questo tipo, ora è realtà, All’Olimpico ci sono state 48mila persone ad assistere alle tre gare con un livello di sicurezza altissimo. Ringrazio di cuore i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”.

Un pensiero anche alle voci di possibile spostamento della fase finale, visti i problemi con il Covid in Gran Bretagna: “Smentisco categoricamente l’ipotesi di spostamento della final four a Roma o a Budapest, non ci sono i presupposti dal punto di vista organizzativo. Quanto sta accadendo a Budapest desta attenzione ma anche preoccupazione per capire cosa può generare nei 10-14 giorni di incubazione di questo maledetto virus. La Uefa non strizza l’occhio a Budapest. Per quanto ci riguarda chiederemo una leggera implementazione del pubblico per i quarti di finale, anche come test per le nostre società in vista del prossimo campionato”.

Foto: Lapresse