La Nazionale italiana di Roberto Mancini è pronta per una nuova sfida. Gli azzurri, dopo aver sofferto molto contro l’Austria, si apprestano il prossimo 2 luglio ad affrontare nei quarti di finale degli Europei 2021 di calcio il Belgio. I Diavoli Rossi si sono imposti contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e sono tra le compagini favorite per il successo.

Tuttavia, secondo Fabio Capello (ex tecnico di club gloriosi in Italia e in Europa), l’Italia non deve sentirsi inferiore: “La nostra è una rosa di qualità, solo il Portogallo aveva una rosa simile. La qualità dell’Italia è molto alta e Mancini facendo dei cambi può mettere in difficoltà le altre squadre“, le parole di Capello a Radio Anch’io Sport.

Guardando al Belgio, per l’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, la compagine è molto dipendente dai singoli: “Non mi sembra una squadra che giochi a viso aperto. Spero che De Bruyne non recuperi, perché può fare la differenza. Non sarà una partita semplice ma contro il Portogallo a mio avviso sarebbe stato peggio. Avendo molta qualità e molti ricambi l’Italia penso possa andare avanti“, le sottolineature dell’ex tecnico e attuale commentatore a Sky Sport.

Non resta che attendere l’esito del campo sulla sfida di Monaco di Baviera.

Foto: LaPresse