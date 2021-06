Calcio, Europei 2021: il Governo britannico rassicura sulla disputa della Finale a Wembley

Arrivano delle novità relativamente all’evoluzione della fase finale degli Europei 2021 di calcio. Nella giornata di ieri, a margine dell’incontro con la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, è intervenuto in maniera decisa relativamente alla problematica della disputa degli incontri in territori nei quali si sta registrando un aumento di casi positivi al Covid-19. Il riferimento è anche alla Gran Bretagna.

“Ho intenzione di adoperarmi perché non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente“, aveva detto Draghi. Per questo si era parlato di trasferire la Finale della competizione continentale da Londra a Roma. Un intervento secco e deciso del Premier italiano a cui ha risposto il Governo britannico nelle ultime ore per tranquillizzare un po’ tutti.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, l’asset governativo del Regno Unito è vicino all’accordo con la Uefa per assicurare che la finale di Euro 2020, in programma domenica 11 luglio, venga disputata a Wembley. Le basi però prevedono una sospensione delle attuali misure restrittive anti-Covid e per questo sono allo studio varie ipotesi tra cui la creazione di un bolla sanitaria ad hoc nel rispetto degli interventi di auto-isolamento in caso di necessità.

Non resta che attendere l’evoluzione della vicenda che sicuramente tutti avrebbero preferito evitare.

Foto: LaPresse