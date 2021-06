Calcio, Europei 2021: Billy Gilmour positivo al Covid, salterà la sfida della sua Scozia con la Croazia

Brutta tegola in casa Scozia alla vigilia della partita decisiva per questa prima fase degli Europei 2020 di calcio. Gli scozzesi, impegnati domani ad Hampden Park con la Croazia, nell’ultimo incontro del Gruppo D, dovranno fare a meno di una delle proprie stelle. Ricordiamo che l’unico risultato a disposizione è la vittoria per sperare nel passaggio del turno.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Billy Gilmour. Il centrocampista di qualità del Chelsea è infatti risultato positivo al Covid ed è stato posto in isolamento per 10 giorni.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.

Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 21, 2021