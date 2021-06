Due partite nella notte per la Coppa America 2021. Si sblocca l’Uruguay, che trova la prima vittoria della competizione con il 2-0 sulla Bolivia. Il medesimo punteggio con il quale il Paraguay ha battuto un Cile irriconoscibile, salendo in secondo posizione in classifica.

Dopo un solo punto in due giornate, finalmente l’Uruguay festeggia la prima vittoria della sua Coppa America e stacca così il biglietto per i quarti di finale. Un 2-0 secco alla Bolivia. A decidere sono un autogol di Quinteros nel finale di primo tempo e poi la rete di Cavani a dieci minuti dal termine. Una partita a senso unico, con l’Uruguay che ha stretta la Bolivia nella sua area di rigore, ma sbloccata solamente dalla sfortunata carambola tra Lampe e Quinteros. Suarez e compagni hanno sfiorato più volte il raddoppio, arrivato poi grazie a Cavani, che ha sfruttato al meglio l’assist di Torres.

Un 2-0 anche per il Paraguay contro un Cile irriconoscibile. Prestazione disastrosa della Roja, che non ha praticamente mai tirato in porta, mentre Bravo è stato più volte impegnato, crollando sotto i colpi prima di Samudio, autore di un bel colpo di testa da calcio d’angolo, e poi nel secondo tempo con il rigore di Almiron, dopo il fallo di Medel su Gonzalez. Paraguay secondo con 6 punti, che scavalca proprio il Cile fermo a 5 punti.

FOTO LaPresse