Calcio, Arturo Vidal ricoverato in ospedale a Santiago: complicanze respiratorie per il cileno legate al Covid

Non arrivano buone notizie dal Cile sul conto di Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter, infatti, avrebbe dovuto disputare giovedì la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 contro l’Argentina, ma il cileno non risponderà alla chiamata per la positività al Covid-19.

Vidal è ricoverato in ospedale a Santiago per complicazioni respiratorie (tonsillite con febbre alta), come confermato dallo staff medico della selezione sudamericana.

Una situazione non semplice, con lo stesso calciatore a ribadirlo attraverso un messaggio sui social: “Purtroppo nei controllo di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”.

Il centrocampista nerazzurro già nei giorni precedenti non si era allenato proprio per i sintomi descritti che in un primo momento però non erano stati attribuiti al Coronavirus.

