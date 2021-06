Bocciatura per Jannik Sinner nella sua prima uscita sull’erba. Sul verde del Queen’s il numero 23 del mondo viene sconfitto con un doppio 7-6 dal numero 309 del mondo Jack Draper, wild card inglese che conquista così la prima vittoria in assoluto nel circuito. Un match in cui l’azzurro ha evidenziato ancora una volta problemi con la prima di servizio nei momenti caldi, dove è emerso il suo totale digiuno dei campi in erba.

L’inizio di Jannik è fulminante. L’azzurro è incisivo in risposta e non regala assolutamente nulla al suo avversario, che appare un cervo in tangenziale. E viene praticamente investito dalla potenza di Sinner, che si porta su 4-0 e servizio. Ma proprio in quel gioco qualcosa cambia: da sopra 40-15 l’altoatesino perde lucidità, si va ai vantaggi e Draper si sblocca dopo un game lunghissimo, con Jannik che spreca sei palle per il 5-0. Viene fuori l’abilità del britannico su erba, mentre il numero 23 al mondo è completamente a digiuno, e arriva anche il secondo controbreak quando serve per il set. Si arriva al tie-break, con il 19enne di Sesto Pusteria che lo conduce fino al set point. Sul punto decisivo scivola e non si organizza con il dritto; Draper ringrazia anche per il doppio fallo successivo e concretizza la vittoria del primo set che sembrava impensabile dopo i primi venti minuti.

Il secondo parziale scorre rapidissimo, con i primi sei giochi che vanno via in men che non si dica. Per come si era messa emotivamente la partita, è strano che il primo strappo lo riesca a dare proprio Sinner. Il giovane britannico compie qualche errore e l’azzurro è bravo ad approfittarne, portandosi avanti 4-3 e servizio. Ma la sua mobilità sulla superficie non è delle migliori, mentre di contro Draper ha sempre il pieno controllo dello scambio. Come nella prima frazione, l’azzurro perde la prima nel momento di servire per il set e si fa rimontare di nuovo. Il tie-break è ormai tutto dalla parte del numero 309 del mondo, che sfrutta gli errori di Jannik e con delle ottime prime di servizio si prende il primo successo della sua carriera.

Il britannico vince grazie alla sua ottima resa in risposta, con cui conquista 33 punti sui 91 totali, e soprattutto riesce a limitare gli errori, 15 rispetto ai 26 di Sinner. A suo favore anche il maggior numero di vincenti, 34 contro 30, mentre Jannik paga il brutto 41% (14/34) con la seconda di servizio.

