WTA Parma 2021, risultati 18 maggio. Avanza Sara Errani, ai quarti Siniakova, Stephens ed Anisimova

Oggi a Parma, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si sono disputati otto match del torneo di singolare, dei quali cinque validi per il primo turno e tre per il secondo, con gli altri cinque match degli ottavi che si giocheranno domani.

Delle due azzurre in campo oggi una sola accede agli ottavi: la wild card Sara Errani batte la romena Ana Bogdan con lo score di 7-5 4-6 6-1 in due ore e 36 minuti e domani agli ottavi affronterà la testa di serie numero 7, la spagnola Sara Sorribes Tormo. In palio per la vincente i quarti di finale contro la statunitense Sloane Stephens, che oggi rimonta la russa Daria Kasatkina, numero 4 del seeding, e la batte per 1-6 6-4 7-5.

Non ce la fa l’altra wild card azzurra Giulia Gatto-Monticone, che viene battuta dalla lucky loser russa Ludmilla Samsonova, che si impone con un duplice 6-2 in un’ora e sedici minuti e domani affronterà la croata Petra Martic, testa di serie numero 2, la quale oggi si libera della russa Varvara Gracheva per 6-4 6-2.

Negli altri incontri del primo turno la teutonica Anna-Lena Friedsam necessita di tre partite per superare l’elvetica Viktorija Golubic con lo score di 6-4 6-7 6-2 e domani affronterà la transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 8, infine la statunitense Cori Gauff, testa di serie numero 3, batte l’estone Kaia Kanepi con un doppio 7-6 e domani sfiderà l’azzurra Camila Giorgi.

Altre due tenniste sono già ai quarti: impresa della ceca Katerina Siniaková, che batte la testa di serie numero 1, la statunitense Serena Williams, per 7-6 6-2 ed ora attende la vincente di Friedsam-Garcia, infine la statunitense Amanda Anisimova batte la slovacca Anna Karolína Schmiedlová con un netto 6-2 6-4 ed attende una tra Gauff e Giorgi.

RISULTATI 18 MAGGIO WTA 250 PARMA

Ottavi di finale

Katerina Siniaková batte Serena Williams 7-6 6-2

Amanda Anisimova batte Anna Karolína Schmiedlová 6-2 6-4

Sloane Stephens batte Daria Kasatkina 1-6 6-4 7-5

Sedicesimi di finale

Anna-Lena Friedsam batte Viktorija Golubic 6-4 6-7 6-2

Cori Gauff batte Kaia Kanepi 7-6 7-6

Sara Errani batte Ana Bogdan 7-5 4-6 6-1

Ludmilla Samsonova batte Giulia Gatto-Monticone 6-2 6-2

Petra Martic batte Varvara Gracheva 6-4 6-2

Foto: LM / Valerio Origo