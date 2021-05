WTA Belgrado I 2021, risultati 18 maggio. Nadia Podoroska e Paula Badosa Gibert sono già ai quarti

Oggi a Belgrado, dove è in corso Serbia Ladies Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si sono disputati dieci match del torneo di singolare, dei quali otto validi per il primo turno e due per il secondo, con gli altri sei match degli ottavi che si giocheranno domani.

Negli otto match dei sedicesimi si registrano due vittorie in rimonta, quelle della svedese Rebecca Peterson, testa di serie numero 7, sulla serba Nina Stojanovic per 5-7 6-1 6-0 in un’ora e 57 minuti e quella della bielorussa Aliaksandra Sasnovich sulla qualificata cinese Xiyu Wang per 6-7 6-0 6-2 in due ore e 34 minuti.

Altre due sfide del primo turno si risolvono sempre in tre partite, con i successi della qualificata magiara Réka-Luca Jani sulla ceca Tereza Martincova per 6-2 0-6 7-5 dopo due ore e quattro minuti e della qualificata croata Ana Konjuh sulla belga Alison Van Uytvanck per 6-2 1-6 7-5 in un’ora e 51 minuti.

Le altre quattro sfide dei sedicesimi, invece, si risolvono in due set: la lucky loser bulgara Viktoriya Tomova liquida la wild card serba Lola Radivojevic per 6-2 6-3 in un’ora e 19 minuti, mentre la russa Anna Kalinskaya elimina a sorpresa la testa di serie numero 6, la francese Kristina Mladenovic per 6-0 7-6 in un’ora e 44 minuti.

Molto rapide anche le risoluzioni dei confronti tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la wild card serba Ivana Jorovic, vinto dalla prima per 6-4 6-3 dopo un’ora e 21 minuti, e tra la russa Kamilla Rakhimova e l’altra wild card serba Olga Danilovic, andato alla prima per 6-2 6-4 in un’ora e 28 minuti.

Negli unici due incontri degli ottavi avanzano le due teste di serie impegnate: la spagnola Paula Badosa Gibert, numero 4 del seeding, batte la romena Mihaela Buzarnescu, in tabellone con il ranking protetto, per 6-0 6-4 in un’ora e 22 minuti, infine l’argentina Nadia Podoroska, numero 5 del tabellone, supera la francese Océane Dodin per 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti.

RISULTATI 18 MAGGIO WTA 250 BELGRADO I

Ottavi di finale

Paula Badosa Gibert batte Mihaela Buzarnescu 6-0 6-4

Nadia Podoroska batte Océane Dodin 6-2 6-3

Sedicesimi di finale

Viktoriya Tomova batte Lola Radivojevic 6-2 6-3

Réka-Luca Jani batte Tereza Martincova 6-2 0-6 7-5

Anna Kalinskaya batte Kristina Mladenovic 6-0 7-6

Ajla Tomljanovic batte Ivana Jorovic 6-4 6-3

Rebecca Peterson batte Nina Stojanovic 5-7 6-1 6-0

Aliaksandra Sasnovich batte Xiyu Wang 6-7 6-0 6-2

Kamilla Rakhimova batte Olga Danilovic 6-2 6-4

Ana Konjuh batte Alison Van Uytvanck 6-2 1-6 7-5

