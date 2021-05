Nuova puntata di Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite di Enrico Spada e Roberta Rotelli, il tecnico della Nazionale italiana maschile Gianlorenzo Blengini.

Sono giorni e mesi intensi per la Nazionale, in preparazione delle Olimpiadi e della Nations League, con l’Italia che debutterà oggi contro la Polonia. Il coach azzurro in vista di queste importanti competizioni, ha deciso di procedere attraverso una preparazione specifica di ogni suo giocatore, spiegando che, per sua scelta, non vi sono gruppi separati di lavoro: “Abbiamo iniziato a lavorare da fine aprile con una parte del gruppo. Ma quest’anno la mia decisione, oltre a quella di fare un gruppo grande, è quella di avere tanti giocatori, ciascuno di loro con un percorso personalizzato, e non per il solo discorso olimpico. Il percorso è legato a un discorso di crescita di ogni singolo giocatore”.

“Io – continua il tecnico – sono abituato a ragionare per priorità. E ora l’Olimpiade è la priorità. Per questo ci tengo a sottolineare che il percorso scelto per ogni singolo giocatore è una decisione presa con cura per uno scopo funzionale. A fine giugno/inizio luglio, quando si dovranno fare scelte definitive, ognuno di loro avrà fatto il viaggio più adatto perchè loro siano pronti a dare il miglior contributo alla squadra. Questo vuol dire che i giocatori che hanno grande esperienza, tante partite alle spalle sia a livello nazionale che internazionale, non solo hanno di fronte una serie di variabili ancora da conoscere nella VNL, ma hanno bisogno più di altri di arrivare bene, di avere più riposo, di avere una preparazione adeguata. Altri giocatori eleggibili per il discorso olimpico che però hanno una storia, che hanno un bagaglio differente, hanno più bisogno di far partita ed esperienza. Ecco perchè ho scelto due tipi di percorso: un unico gruppo, con scopi differenti”.

Alla VNL prenderanno parte molti giovani talenti, che Blengini conosce molto bene. Ecco come commenta il loro possibile ingresso nella squadra olimpica: “Dipenderà da loro, innanzitutto. Conosco tanti giovani ragazzi che hanno grande qualità. Dipenderà dai loro rendimenti e da tanti altri fattori: rendimento nel torneo, nel rendimento generale, nella progressione di chi non va in VNL, dipenderà da eventuali problematiche da un punto di vista medico, dalle alternative, e dal valore di ogni reparto”.

Questo e molto altro, nella video intervista che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A GIANLORENZO BLENGINI

Foto: origov