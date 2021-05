L’Italia è pronta per tornare protagonista dopo quasi due anni di assenza. La pandemia ha infatti costretto alla cancellazione di tutte le competizioni per Nazionali, ora però in procinto di calcare il palcoscenico a distanza di venti mesi dall’ultima volta: gli Europei 2019 sono stati l’ultimo evento, poi l’emergenza sanitaria ha costretto a un lunghissimo stop. La stagione che sta per iniziare si preannuncia decisamente ricca, avvincente, appassionante ed emozionante: una sfilza di impegni si profila all’orizzonte e l’Italia vuole essere assoluta protagonista.

Ivan Zaytsev e compagni incominceranno la loro avventura alla Nations League, che scatterà il prossimo 28 maggio. Fase preliminare, semifinali e finali si disputeranno nella bolla di Rimini. Appuntamento casalingo per i ragazzi del CT Chicco Blengini, che useranno questa competizione come avvicinamento in vista delle Olimpiadi. Gli attesissimi Giochi rappresentano indubbiamente l’evento più importante non soltanto del 2021, ma dell’ultimo lustro. L’Italia si presenterà a Tokyo con l’obiettivo di fare saltare il banco, l’appuntamento è dal 23 luglio all’8 agosto.

Come se non bastasse, quest’anno sono previsti anche gli Europei: dopo le Olimpiadi non ci sarà tempo di rifiatare, si tornerà subito in campo a partire dal 1° settembre per la rassegna continentale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli orari delle partite dell’Italia di volley maschile nel 2021. Tutti gli orari sono italiani.

CALENDARIO PARTITE ITALIA VOLLEY 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

NATIONS LEAGUE:

VENERDÌ 28 MAGGIO:

19.30 Italia-Polonia

SABATO 29 MAGGIO:

18.00 Italia-Slovenia

DOMENICA 30 MAGGIO:

19.00 Italia-Serbia

GIOVEDÌ 3 GIUGNO:

19.30 Italia-Bulgaria

VENERDÌ 4 GIUGNO:

19.30 Italia-Iran

SABATO 5 GIUGNO:

21.00 Italia-Canada

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO:

19.30 Italia-Argentina

GIOVEDÌ 10 GIUGNO:

19.30 Italia-Giappone

VENERDÌ 11 GIUGNO:

18.00 Italia-Australia

MARTEDÌ 15 GIUGNO:

21.00 Italia-USA

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO:

16.00 Italia-Olanda

GIOVEDÌ 17 GIUGNO:

19.30 Italia-Francia

LUNEDÌ 21 GIUGNO:

21.00 Italia-Brasile

MARTEDÌ 22 GIUGNO:

21.00 Italia-Russia

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO:

19.30 Italia-Germania

OLIMPIADI:

SABATO 24 LUGLIO:

02.00 Italia-Canada (Pool A)

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

07.20 Polonia-Italia (Pool A)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

12.40 Giappone-Italia (Pool A)

VENERDÌ 30 LUGLIO:

12.40 Italia-Iran (Pool A)

DOMENICA 1° AGOSTO:

09.25 Italia-Venezuela (Pool A)

EUROPEI:

Calendario ancora da definire, si deve ancora svolgere il sorteggio. Il torneo si giocherà dal 1° al 19 settembre.

Foto: FIVB