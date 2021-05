Ultimo appuntamento ufficiale prima del Preolimpico di Parigi per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco olimpico, che si appresta a disputare da martedì 1 a domenica 6 maggio i Campionati Europei Senior 2021 in quel di Antalya. La squadra azzurra è giunta in Turchia nella giornata di ieri e quest’oggi si è presentata sulla linea di tiro per le sessioni di allenamento ufficiali in vista delle gare.

Per quanto riguarda il ricurvo, lo staff tecnico tricolore ha deciso di cambiare quasi tutti gli effettivi che avevano preso parte all’ultima tappa di Coppa del Mondo a Losanna, optando di fatto per le seconde linee. In campo maschile sono stati convocati Yuri Belli, Michele Frangilli e Marco Morello, mentre la selezione di arco olimpico femminile sarà formata da Vanessa Landi, Elena Tonetta e Tanya Giaccheri.

In gara ad Antalya anche la divisione compound (specialità non olimpica), dove l’Italia sarà rappresentata complessivamente da 6 atleti: Sergio Pagni, Elia Fregnan e Valerio Della Stua tra gli uomini, Irene Franchini, Marcella Tonioli e Sara Ret nel settore femminile.

L’Europeo mette in palio 8 pass olimpici individuali (4 per sesso) per Tokyo, ma la squadra azzurra non prenderà parte all’apposito torneo di qualificazione (parallelo alla rassegna continentale) perché si è già garantita la possibilità di schierare in Giappone un uomo ed una donna nelle rispettive gare individuali, oltre ad una coppia per il Team Event misto.

Foto: World Archery