Superbike, superpole GP Aragon 2021: Rea conquista la pole ed abbatte il record della pista. Nona piazza per Rinaldi

Il britannico Jonathan Rea conquista la pole-position per gara-1 del Gran Premio d’Aragon, primo atto della Superbike 2021. Il pluricampione di casa Kawasaki firma il best lap della superpole in 1.48.458, tempo che gli vale il nuovo record del tracciato spagnolo.

Il sette volte vincitore del Mondiale riservato alle derivate festeggia la 28ma pole in carriera e tra qualche ora potrebbe salire per la 100° volta sul gradino più alto del podio. Il britannico ha dato spettacolo con un giro perfetto che non ha lasciato scampo alla concorrenza

I britannici Scott Redding e Tom Sykes, rispettivamente su Ducati e BMW, si collocano al secondo ed al terzo posto davanti ad Alex Lowes che, dopo il primo giro cronometrato, sembrava in grado di poter conquistare il best lap di questa sessione.

Solo nono il nostro Michael Ruben Rinaldi. L’italiano di Ducati partirà dalla terza fila ed è atteso ad una rimonta in un circuito in cui lo scorso anno vinse per la prima volta in carriera. Il centauro della casa di Borgo Panigale paga un secondo da Rea al termine delle qualifiche.

Classifica Superpole GP Aragon 2021 Superbike

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’48.458 5 +1.354 +2.389 +3.740 298 309 1’48.458

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’48.733 +0.275 6 +0.487 +3.224 +7.521 2’32.123 95 317 1’48.733

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’48.840 +0.382 5 PIT IN 301 309 1’48.840

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.890 +0.432 5 +11.465 +14.481 +16.174 2’06.013 308 312 1’48.890

5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’49.069 +0.611 5 +3.501 +7.924 234 311 1’49.069

6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’49.155 +0.697 5 +0.151 +0.250 +0.514 1’49.155 309 314 1’49.155

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’49.185 +0.727 4 +17.918 +20.166 309 311 1’49.185

8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’49.246 +0.788 5 +10.941 +13.781 +16.031 2’11.538 195 313 1’49.246

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’49.338 +0.880 5 +0.473 +2.601 +16.498 2’19.005 220 319 1’49.338

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’49.516 +1.058 5 +2.687 +9.440 +11.427 220 313 1’49.516

11 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’49.761 +1.303 6 PIT IN 311 318 1’49.761

12 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’49.767 +1.309 5 PIT IN 309 316 1’49.767

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’49.951 +1.493 6 +9.353 +12.232 +13.815 2’04.202 286 302 1’49.951

14 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’49.962 +1.504 5 +0.458 +2.393 309 309 1’49.962

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’50.435 +1.977 5 +0.760 +2.206 +5.017 292 309 1’50.435

16 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’50.472 +2.014 5 +0.536 +0.935 14 308 318 1’50.472

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’50.489 +2.031 5 +0.911 +3.039 307 307 1’50.489

18 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’50.628 +2.170 5 PIT IN 308 310 1’50.628

19 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’50.672 +2.214 4 +6.864 +15.432 +16.556 300 306 1’50.672

20 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’51.107 +2.649 1 PIT IN 316 316 1’51.107

21 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’53.120 +4.662 5 +10.868 +20.607 +23.287 302 306 1’53.120

22 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’53.649 +5.191 5 +1.564 +2.914 +4.336 1’53.649 302 303 1’53.649

23 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 1’53.804 +5.346 4 +1.229 +2.309 +3.247 21 298 300 1’53.804

Foto: Credit WSBK