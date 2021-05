Esordio assoluto per Jannik Sinner a Madrid nella mattina di oggi: l’altoatesino è atteso dall’argentino Guido Pella, giocatore di comprovata validità che, però, nell’ultimo periodo si è trovato in difficoltà non indifferente.

Primo confronto assoluto tra i due, che vengono da momenti ben diversi della stagione. Il classe 2001 azzurro ha già un titolo ATP 250, una finale 1000 e una semifinale 500 in tasca, mentre il sudamericano è partito decisamente in sordina in quest’annata per lui molto complicata. All’orizzonte si profila uno tra l’australiano Alexei Popyrin, passato dalle qualificazioni, e il tedesco Jan-Lennard Struff. Curiosamente, qualsiasi incrocio tra questi quattro giocatori sarebbe il primo nella loro carriera: resta, a questo punto, da vedere quale si verificherà.

Il match di primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Guido Pella si disputerà oggi alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-PELLA, MASTERS 1000 MADRID: PROGRAMMA

MARTEDÌ 4 MAGGIO

Ore 11:00 Jannik Sinner (ITA) (14)-Guido Pella (ARG)

SINNER-PELLA, MASTERS 1000 MADRID: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse