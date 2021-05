Sampdoria-Roma 2-0, Serie A: Silva e Jankto schiantano i giallorossi

La Sampdoria ha sconfitto la Roma per 2-0 nel posticipo della 34ma giornata di Serie A. Terza vittoria nelle ultime quattro giornate per la compagine genovese, che si issa così al nono posto superando il Verona. I capitolini, invece, incappano nel terzo ko nelle ultime quattro partite disputate in campionato e sono ora settimi, soltanto a +2 sul Sassuolo.

I blucerchiati sono passati in vantaggio al 45′ con Silva, bravo a concretizzare un assist di Thorsby. Al 66′ è poi arrivato il raddoppio con una stoccata di Jankto. La Roma, reduce dalla sconfitta per 6-2 nella semifinale d’andata di Europa League, ha cercato di riaprire la contesa, ma al 68′ il gol di Mayoral è stato annullato per un fuorigioco visto al VAR e poi al 72′ Dzeko ha sbagliato un calcio di rigore.

Foto: Lapresse