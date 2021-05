Roland Garros 2021, presentazione 31 maggio. È il momento di Sinner, Musetti e Sonego. Federer torna a giocare a Parigi

Dopo il primo giro di riscaldamento di domenica, il Roland Garros 2021 prosegue nella sua strada. Questo lunedì 31 maggio prevede un programma assai ricco, con quarantotto partite da disputare con sei italiani che scenderanno in campo.

Ad aprire il programma del Suzanne-Lenglen sarà Jannik Sinner; il numero 18 del mondo comincerà il suo percorso parigino contro Pierre-Hugues Herbert. I due si sono scontrati a Colonia e l’altoatesino si impose facilmente in due set e in questi mesi i rapporti di forza non sembrano essere cambiati. Il campo 14 sarà invece il luogo del battesimo Slam di Lorenzo Musetti contro la testa di serie numero 13 David Goffin; il belga non ha vissuto delle grandi settimane dopo Montecarlo e dovrà stare attento al carrarese. Debutto anche per Lorenzo Sonego nella terza partita del campo 13 contro un giocatore fastidioso come Lloyd Harris, mentre Gianluca Mager scenderà in campo per primo nel campo 8 contro John Millman in una partita in cui comincia da sfavorito.

Dopo l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, oggi toccherà a due delle tre azzurre impegnate nel tabellone principale. Camila Giorgi chiuderà il programma del campo 7 affrontando la croata Petra Martic, numero 22 del tabellone e reduce dalla semifinale di Roma. Martina Trevisan cercherà di difendere parte dei punti accumulati lo scorso anno a Parigi e comincerà la sua strenua battaglia sul campo 5 contro la belga Alison Van Uytvanck.

Nutritissimo il programma del Philippe-Chatrier. Sul campo centrale parigino ad aprire le danze sarà Iga Swiatek, vincitrice del 2020 e fresca campionessa a Roma; il suo debutto sarà con Kaja Juvan, giocatrice che non ha ancora espresso il suo pieno potenziale. Sarà poi il turno di Daniil Medvedev, uno che non ha mai adorato la terra rossa, per usare un eufemismo; per il russo una partita assai pericolosa con Alexander Bublik. Non prima delle 16 toccherà invece a Roger Federer, che torna al Roland Garros dopo due anni e affronterà Denis Istomin, da lui battuto in sette occasioni su altrettanti incontri. La chiusura sarà invece per Serena Williams, l’americana scendrà in campo non prima delle 21 contro la rumena Irina Begu.

ROLAND GARROS 2021, IL PROGRAMMA DEL 31 MAGGIO

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER – dalle 12.00

K. Juvan VS I. Swiatek [8]

A. Bublik VS D. Medvedev [2]

D. Istomin [Q] VS R. Federer [8] – non prima delle 16.00

S. Williams [7] VS I. Begu – non prima delle 21.00





CAMPO SUZANNE-LENGLEN – dalle 11.00

J. Sinner [18] VS P.H. Herbert

L. Siegemund VS C. Garcia

S. Kenin [4] VS J. Ostapenko

J-W. Tsonga VS Y. Nishihoka

CAMPO SIMONNE-MATHIEU

A. Cornet VS H. Tan [W]

C. Ruud [15] VS B. Paire

M. Cilic VS A. Rinderknech [W]

G. Muguruza [12] VS M. Kostyuk

CAMPO 14

S. Querrey VS J. Isner [31]

B. Andreescu [6] VS T. Zidansek

N. Podoroska VS B. Bencic [10]

L. Musetti VS D. Goffin [13] – non prima delle 17.00

CAMPO 7

S. Johnson VS F. Tiafoe

S. Sanders [Q] VS E. Mertens [14]

K. Majchrzak VS A. Cazaux [W]

C. Giorgi VS P. Martic [22]

CAMPO 6

K. Bertens [16] VS P. Hercog

C. Norrie VS B. Fratangelo [Q]

J. Konta [19] VS S. Cirstea

M. Bourgue [W] VS D. Koepfer

CAMPO 4

F. Cerundolo [LL] VS T. Monteiro

H. Baptiste [Q] VS A. Blinkova

S. Korda VS P. Martinez

L. Arruabarrena [Q] VS V. Gracheva

CAMPO 5

M. Marterer [Q] VS F. Krajinovic

T. Paul VS C. O’Connell [W]

A. Van Uytvanck VS M. Trevisan

T. Martincova VS I. Jorovic

CAMPO 8

G. Mager VS J. Millman

J. Munar VS J. Thompson

D. Kasatkina VS M. Doi

S. Zheng VS S. Sorribes Tormo

CAMPO 9

K. Kanepi VS M. Vondrousova [20]

H. Watson VS Z. Diyas

N. Basilashvili [28] VS D. Lajovic

T. Fritz [30] VS J. Sousa

CAMPO 12

M. Brengle VS M.C. Osorio Serrano [Q]

R. Albot VS F. Delbonis

C. Alcaraz [Q] VS B. Zapata Miralles [Q]

A. Rus VS M. Buzarnescu

CAMPO 13

R. Peterson VS S. Rogers

R. Opelka [32] VS A. Martin

L. Harris VS L. Sonego [28]

L. Zhu VS J. Pegula [28]

Foto: LaPresse