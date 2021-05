Quanti soldi guadagnano Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders per il Mondiale dei supermedi? Cifre milionarie

Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders si affronteranno sabato 8 maggio ad Arlington (USA) nel match più atteso di questo inizio di stagione. I due pugili saliranno sul ring per darsi battaglia e cerca di conquistare le tre cinture iridate in palio: la WBA e la WBC del messicano, la WBO del britannico. Si tratta dunque di un’unificazione parziale, il vincitore diventerà il Campione del Mondo per tre sigle e potrebbe poi progettare un confronto con Caleb Plant (detentore della IBF) per decretare il campione indiscusso dei pesi supermedi.

Si preannuncia un incontro molto avvincente e appassionante tra due atleti di grandissima caratura. Canelo Alvarez parte con i favori del pronostico, da molti è ritenuto il miglior pugile pound per pound al mondo e vuole proseguire la sua scalata in questa categoria. Billy Joe Saunders è un imbattuto, è stato campione anche tra i medi (proprio come il suo rivale) e cerca lo sgambetto di lusso. La tecnica è sopraffina per entrambi, capaci di distinguersi per la velocita sul quadrato e per la precisione dei loro colpi.

Ne vedremo davvero delle belle e gli appassionati di boxe potranno sicuramente divertirsi. Canelo Alvarez è una star indiscussa della nobile arte e quando c’è lui sul ring l’interesse cresce a dismisura. Lo sanno bene gli organizzatori, che infatti hanno previsto due borse davvero di lusso per i due contendenti. Quanti soldi guadagnano il messicano e il britannico per il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi? Le cifre sono riportate da The Indipendent e da un po’ tutta la stampa inglese, che è sempre molto aggiornata sul tema degli ingaggi per quanto riguarda i match di cartello.

Indipendentemente dal risultato, Canelo Alvarez ha un assegno assicurato di 20 milioni di dollari, mentre Billy Joe Saunders si dovrà accontentare di 2,5 milioni di dollari. La torta degli incassi dalla pay per view verrà divisa in maniera non equa: 60% per il messicano, 40% per il britannico. Dunque, considerando il payout garantito, il ppv share, i bonus e gli accordi di sponsorizzazione, si arriva a questi guadagni complessivi (stimati): 35 milioni di dollari per Canelo Alvarez, 5 milioni di dollari per Billy Joe Saunders.

Canelo Alvarez guadagnerà circa 35 milioni di dollari (24,87 milioni di euro) per il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi. Billy Joe Saunders si dovrà accontentare di 5 milioni di dollari (4,15 milioni di euro).

