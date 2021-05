Programma F1, orari e tv GP Spagna 2021: palinsesto Sky e TV8 7-9 maggio

Siamo ormai ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Montmelò, collocato alle porte di Barcellona, team e piloti saranno impegnati su uno dei tracciati ormai divenuti storici per la massima categoria del motorsport.

Una pista nella quale, fino allo scorso anno, si disputavano anche i test pre-stagionali, per cui si tratta di un circuito che tutti conoscono e, anche per questo motivo, esprime valori certi tra le monoposto. Solitamente la Mercedes domina la scena sulla pista catalana. Sarà così anche quest’anno, oppure la Red Bull sarà in grado di tenere testa alla W12 di Brackley? Lewis Hamilton è reduce dalla vittoria di forza di Portimao e cercherà la pole position numero 100 in carriera e, soprattutto, la vittoria numero 98.

IN TV – Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 Sky e 8 dgt) proporrà in diretta qualifiche e gara, ma non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero fine settimana di Barcellona.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – F1

Venerdì 7 maggio

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 8 maggio

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 9 maggio

Ore 15-00 Gran Premio di Spagna

Foto: LiveMedia/DPPI/Antonin Vincent