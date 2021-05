Orario MotoGP, GP Francia 2021: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Siamo ormai ai nastri di partenza del quinto appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Le Mans, infatti, tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio di Francia, che inizierà a dirci qualcosa di più chiaro per tutte e tre le classi impegnate. Grande attesa, ovviamente, per la MotoGP, con il padrone di casa Fabio Quartararo in cerca di riscatto dopo la beffa di Jerez, anche se sarà alle prese con i postumi dell’operazione al braccio destro.

I suoi rivali saranno numerosi ed agguerriti con Ducati, Yamaha e Honda pronte a mettere i bastoni tra le ruote al francese. Non dimentichiamo, però, che davanti a tutti in classifica generale c’è il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia, pronto per il primo successo della sua carriera.

In Moto2 Remy Gardner e Sam Lowes saranno gli avversari principali dei nostri Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, splendido vincitore in Spagna, mentre in Moto3 cercheremo di capire se l’epopea del giovanissimo rookie Pedro Acosta proseguirà ancora, con un secondo posto all’esordio e tre successi consecutivi che lo stanno sempre più mettendo nei libri dei record della classe più leggera.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 14 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 15 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 16 maggio

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

