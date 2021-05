Musetti-Auger-Aliassime, ATP Lione 2021: programma, orario, tv, streaming 18 maggio

Domani, alle 10.30, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di Lione (Francia). L’azzurrino, che aveva ricevuto una wild card per giocarsi l’accesso al main draw nelle qualificazioni, è entrato dalla porta principale per via del forfait di Lorenzo Sonego. Per questo, il classe 2002 del Bel Paese se la vedrà contro la testa di serie n.7 Felix Auger-Aliassime.

Si prospetta una sfida dura per il toscano, reduce dall’eliminazione al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 per mano del gigantesco americano Reilly Opelka. Statunitense che poi si è spinto fino alle semifinali nel torneo del Foro Italico (ko contro Rafael Nadal).

Una nuova chance, quindi, per Musetti, desideroso di guadagnare punti e dar continuità alla propria ascesa. Un confronto complicato con un precedente: i due, infatti, si erano già incrociati a Barcellona nel 2° round, dove fu il canadese a imporsi in tre set, in un match però nel quale Lorenzo accusò un problema fisico che lo costrinse alla resa.

PROGRAMMA MUSETTI VS AUGER-ALIASSIME

MARTEDI’ 18 MAGGIO

CAMPO CENTRALE – Inizio programma alle 10.30

Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti

Gael Monfils vs Lloyd Harris

Tommy Paul vs Jo-Wilfried Tsonga

Aslan Karatsev vs Jannik Sinner

PROGRAMMA MUSETTI VS AUGER-ALIASSIME IN TV

La partita tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si disputerà domani, 18 maggio, alle ore 10.30 e sarà il primo incontro sul Centrale dell’ATP 250 di Lione (Francia). Sullo stesso campo, poi, ci sarà anche l’esordio di Jannik Sinner contro il russo Aslan Karatsev (ultimo match del programma). La copertura televisiva del match sarà garantita da SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

Foto: LaPresse