MotoGP, GP Italia 2021: rischio pioggia per la gara di domenica al Mugello. Le previsioni meteo

Il weekend di gara del Mugello è ormai alle porte, con le prime prove libere in programma domani venerdì 28 maggio, mentre il Gran Premio d’Italia 2021 della MotoGP andrà in scena domenica 30 maggio alle ore 14. Dopo la pazza tre-giorni di Le Mans, i piloti della classe regina vorrebbero tornare a disputare un fine settimana totalmente asciutto per verificare i progressi delle rispettive moto.

Le previsioni meteo aggiornate non sono però molto incoraggianti in tal senso, con un rischio pioggia presente soprattutto per domenica, nella giornata riservata alle gare delle tre classi del Motomondiale. Secondo i dati del portale accuweather.com, c’è infatti il 59% di possibilità di precipitazioni nel corso della giornata del 30 maggio tra le colline toscane del Mugello.

Tempo incerto anche per venerdì e sabato, rispettivamente col 55 e 51% di rischio pioggia, ma complessivamente c’è maggiore ottimismo per prove libere e qualifiche prendendo in considerazione altri siti specializzati. Non sono attese alte temperature, soprattutto per domenica, quindi i team dovranno fare comunque molta attenzione alla scelta delle gomme.

Credit: MotoGP.com Press