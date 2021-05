MotoGP, GP Italia 2021: programma, orari e tv. Si torna al Mugello il 28-30 maggio!

Messo in archivio il weekend del Gran Premio di Francia, è già tempo di passare al prossimo appuntamento, quello di casa nostra: il Gran Premio d’Italia. Sulla pista del Mugello andrà in scena il sesto capitolo della stagione del Motomondiale 2021, per una di quelle tappe che vengono sempre cerchiate con il pennarello rosso nel calendario.

Dopo che la gara toscana uscì per colpa della pandemia dal Mondiale 2020, il Mugello, dunque, fa il suo grande ritorno nel panorama delle due ruote, con un fine settimana (quello del 28-30 maggio) che si annuncia davvero molto importante. Su un layout simile la Ducati potrebbe fare la voce grossa in MotoGP, ma mai sottovalutare una Yamaha davvero performante in questo avvio di annata. Honda e Suzuki potrebbero andare di rincorsa, con Marc Marquez che cercherà di affinare ulteriormente la sua condizione.

COME SEGUIRE IL WEEKEND IN TV – Il Gran Premio d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare delle tre classi. Il fine settimana del Mugello potrà essere seguito anche su SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su NowTV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera prova iridata.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 28 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 29 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 30 maggio

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

