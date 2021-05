Il Milan ha pareggiato contro il Cagliari per 0-0 nel posticipo della 37ma giornata di Serie A. I rossoneri non sono riusciti a sbloccare la contesa allo Stadio San Siro e hanno incamerato soltanto un punto, che non permette di festeggiare ancora la qualificazione alla prossima Champions League.

I ragazzi di Stefano Pioli sono ora terzi in classifica generale con 76 punti all’attivo, gli stessi del Napoli, e con una sola lunghezza di margine sulla Juventus. Manca l’ultima giornata di campionato, i meneghini sono obbligati a battere l’Atalanta (seconda a quota 78) per essere sicuri dell’accesso alla massima competizione europea, senza dover dipendere dai risultati di Napoli-Verona e Bologna-Juventus. Il Cagliari era già sicuro della salvezza, ora è 16mo con 37 punti (+5 sul Benevento).

Botta e risposta tra Rebic e Pavoletti in avvio del primo tempo, poi al 18′ Cragno si rende protagonista di una bella parata sul destro di Saelemaekers. Il Milan prova a scuotersi con un destro potente di Calabria al 30′, ma sono poi i sardi a sfiorare il vantaggio per due volte con il solito Pavoletti.

Si va negli spogliatoi sullo 0-0, poi al rientro in campo il Milan forza il ritmo ma è ancora il Cagliari, ma Donnarumma deve salvare il risultato per ben due volte su Pavoletti e Godin. Al 72′ i rossoneri si scuotono con un destro di Calhanoglu, ma Cragno copre bene la porta. Il Milan cerca il forcing nel finale, ma non riesce a sfondare il muro avversario e non va oltre un pareggio deludente.

