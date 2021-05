Evoluzioni assai positive, quelle della classifica di Matteo Berrettini in conseguenza della finale al Masters 1000 di Madrid. Il romano, infatti, nella classifica basata sulle 52 settimane (al netto di tutte le variabili legate al progressivo sbloccaggio del ranking ATP) sa già che sarà nono al termine di questo torneo. In questa sede, però, parliamo della Race, che è la graduatoria che conta per quel che concerne l’accesso alle ATP Finals di Torino.

In questa fattispecie, il numero 1 d’Italia diventa tale anche nella classifica che comprende i soli risultati del 2021, andando a superare Jannik Sinner. Il posto occupato è l’ottavo, proprio davanti all’altoatesino, con 1365 punti. Se arrivasse anche il successo in finale, i punti diventerebbero 1755 e la posizione sarebbe la quinta, proprio davanti ad Alexander Zverev, l’avversario odierno.

Proprio quest’ultimo si trova a quota 1680, e se non intervenissero gli eventuali punti di Berrettini a provocarne il sorpasso. Qualora il trofeo madrileno fosse suo, però, non ci sarebbe un miglioramento della posizione, ma soltanto di punteggio, che diventerebbe di 2070.

Nella classifica guidata dal greco Stefanos Tsitsipas, che avrà 2940 punti dopo Madrid, da domani vedremo in ogni caso un dato particolare, che non si sa quanto durerà, ma che va tenuto stretto. Sia Berrettini che Sinner, infatti, si trovano davanti a Nadal, che è attualmente decimo a quota 1230 e non è riuscito a guadagnare ulteriore terreno (anzi, perde una posizione) in virtù della sconfitta ai quarti proprio contro Zverev.

