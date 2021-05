Manchester City-Chelsea in tv in chiaro: orario Finale Champions League, programma, streaming

Oggi, sabato 29 maggio, è il grande giorno della finale di Champions League 2021 tra Manchester City e Chelsea in programma alle 21 allo stadio do Dragao di Oporto. Un match che si preannuncia spettacolare e molto equilibrato, al netto dell’importanza della posta in palio che potrebbe comunque condizionare l’andamento della gara.

Guardiola è a un passo dal raggiungere l’obiettivo che insegue ormai da diverse stagioni con i Citizens ma dovrà fare i conti con la squadra di Tuchel che ha trovato un equilibrio quasi insperato solo qualche mese fa. L’unica certezza è che sarà una compagine inglese la prossima vincitrice della Champions League.

Se sulla carta il Manchester City parte favorito, per i ragazzi di Guardiola devono servire da monito gli ultimi due match persi contro i Blues. Il primo nella semifinale di FA Cup e il secondo solo pochi giorni fa in Premier League, anche se in questa circostanza i Citizens erano già praticamente sicuri del titolo.

Di seguito il programma della di Finale di Champions League 2021 che sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e in chiaro su Canale 5. In streaming si potrà seguire su Mediaset Play, SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’ultimo atto della Coppa europea più importante.

MANCHESTER CITY-CHELSEA: PROGRAMMA, ORARIO E TV

SABATO 29 MAGGIO

Ore 21.00 Manchester City vs Chelsea

Diretta tv Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e in chiaro su Canale 5

Diretta streaming Mediaset Play, SkyGO e NowTV

Diretta testuale OA Sport

Foto: LaPresse