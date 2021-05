Italia-Finlandia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 27 maggio, a Riga (Lettonia) andrà in scena il match tra Italia e Finlandia, match valevole per i Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Guarda Italia-Finlandia di hockey ghiaccio in diretta streaming e in esclusiva su DAZN

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta ad affrontare i campioni del mondo in carica della Finlandia in quella che sarà la quarta partita della rassegna iridata. Fin qui tre sconfitte in altrettanti incontri per gli azzurri, che nella sfida d’esordio hanno ceduto per 9-4 alla Germania, per poi cedere alla Norvegia per 4-1 e ai padroni di casa della Lettonia per 3-0. La formazione allenata da Greg Ireland occupa dunque l’ultima posizione del girone B con 5 reti all’attivo e 16 al passivo. Discorso ben diverso per la Finlandia, che è arrivata a questi Mondiali come una delle favorite: 7 i punti conquistati finora dagli scandinavi, che hanno vinto contro Usa (2-1) e Norvegia (5-2) mentre sono usciti sconfitti ai supplementari contro il Kazakistan (1-2).

Il match tra Italia e Finlandia comincerà alle ore 19.15 e sarà trasmesso live ed in esclusiva su DAZN. In streaming si potrà seguire l’evento anche su www.hockeytv.com.

ITALIA-FINLANDIA HOCKEY: PROGRAMMA, ORARIO E STREAMING

Giovedì 27 maggio

Ore 19.15: Italia-Finlandia

Diretta streaming – DAZN

Foto: LiveMedia/Andrea Re