Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: le favorite. La Finlandia difende il titolo, Svezia e Russia le principali contendenti

Siamo ormai vicinissimi all’atteso appuntamento dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. La rassegna iridata, che si terrà a Riga (Lettonia), comincerà domani e si concluderà domenica 6 giugno: quindici giorni che decreteranno la nuova regina del mondo. Quali sono le squadre favorite per la vittoria finale? Andiamo a scoprirlo.

Al via in quel di Riga ci saranno 16 Nazionali che sono state distribuite in due gironi da otto: le prime quattro si qualificheranno per i quarti di finale, dopodiché si procederà con semifinali e finalissima. Nel gruppo A saranno impegnate Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Bielorussia e Gran Bretagna; nel girone B, invece, gareggeranno Italia, Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan.

La Nazionale che si presenta ai nastri di partenza come detentrice del titolo è la Finlandia, che due anni fa a Bratislava riuscì a salire sul tetto del mondo (ricordiamo che l’anno scorso i Mondiali non si sono disputati causa Covid-19). I finnici potranno contare sul rendimento di un portiere top come Kevin Lankinen, che a 26 anni ha cominciato l’avventura con i Chicago Blackhawks ed è nel pieno della maturità. Nello stesso girone sono da tenere in grande considerazione il Canada, gli Stati Uniti di Ryan Donato e i padroni di casa della Lettonia.

Nel gruppo A, invece, ci sono altre due squadre che ambiscono a fare la voce grossa: Russia (o meglio ROC, Comitato Olimpico Russo) e Svezia. Per quanto riguarda i sovietici, Ilya Kovalchuk andrà a caccia del terzo titolo a livello internazionale dopo la medaglia d’oro ai Giochi di PyeongChang nel 2018 e prima di fare ritorno in NHL per la prossima stagione. L’altra contendente è appunto la Svezia, squadra che è riuscita a centrare il bis di titoli mondiali tra il 2017 e il 2018: John Klingberg è un superstite di quelle due spedizioni, mentre il giovane Elias Pettersson prese parte al trionfo di tre anni fa e ora vuole ripetersi.

Foto: Carola Semino