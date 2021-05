Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: la Svezia asfalta la Svizzera, vincono Usa e Finlandia

Nella giornata odierna si sono disputate quattro partite valevoli per la fase a gironi dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. Riposo per l’Italia che tornerà in campo giovedì contro la Finlandia. Andiamo a riepilogare quanto accaduto a Riga.

Nel girone A vince la Danimarca, che supera la Gran Bretagna per 2-3 ai supplementari e sale al quarto posto in classifica. Britannici avanti dopo 2’33” con O’Connor, rimonta danese con Jakobsen (10’19”) e Jensen in power play (13’44”); la rete di Hammond a meno di 4′ dalla fine trascina il match all’overtime, dove la decide Lauridsen in power play dopo 4’35”. Si sblocca finalmente la Svezia, che asfalta la Svizzera per 0-7 e riscatta i primi due ko del torneo. Doppietta per Froden (8’35” e 30’24”), a segno anche Kempe (10’00”), Olofsson in power play (22’33”), Nygren in power play (41’18”), Lundkvist (47’14”) e Tommernes (50’46”).

Nel girone B sorridono gli Usa, che superano il sorprendente Kazakistan per 3-0. Clendening apre le marcature dopo 6’57”, Moore raddoppia in avvio di secondo tempo e Drury chiude i conti all’inizio del terzo periodo. Torna alla vittoria anche la Finlandia che si aggiudica il derby scandinavo con la Norvegia per 5-2. Dopo essere passati in svantaggio per via della rete di Olimb (1’30”), i campioni del mondo in carica reagiscono e ribaltano la situazione con i gol di Pakarinen (14’24”), Lundell (21’40”) e Nousiainen (25’54”); i norvegesi accorciano grazie a Lindstrom (41’13”), ma Innala in power play (47’17”) e Bjorninen (53’25”) chiudono la pratica.

RISULTATI

Girone A

Gran Bretagna-Danimarca 2-3 dopo supplementari

Svizzera-Svezia 0-7

Girone B

Usa-Kazakistan 3-0

Finlandia-Norvegia 5-2

Foto: LiveMedia/Andrea Re